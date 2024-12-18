Dışişleri Bakanı Fidan: D-8'in gerçek gücünü ortaya koymalıyız

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "İsrail, binlerce kardeşimizi zalimce katlederek soykırımını devam ettiriyor" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK DENEYİM VE KAYNAKLARIMIZI SUNMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, İsrail’in yol açtığı fiziksel zararların ve kayıpların milyarlarca dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, Gazze ve Lübnan’ın her türlü yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve Türkiye’nin bu süreçte kardeşlerinin yanında olduğunu, deneyim ve kaynaklarını sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

"D-8'İN GERÇEK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMALIYIZ"

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel sahiplenme yaklaşımını desteklediğini ve bölgesel istikrarın sağlanmasının tek yolunun bu olduğunu söyledi. İsrail’in bölgedeki ülkelere, özellikle D-8 üyeleri Mısır ve İran’a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma çağrısında bulundu. D-8’in potansiyelinin hala yeterince değerlendirilmediğini söyleyen Fidan, genç nüfusun bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, tüm üyelerin iş birliğini artırarak D-8’in gerçek gücünü ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

"AZERBAYCAN'IN ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ’lere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, teknolojinin yenilikçi fikirlerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Azerbaycan’ın D-8 üyeliğini de desteklediğini belirten Fidan, "Azerbaycan’ın üyeliğinin Konsey’in yarınki Zirve'de onaylanacağını umuyoruz" dedi.