Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır

İHA

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARINI YAKINDAN İLGİLENDİREN KONULARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

"Bugün, Ürdün'ün ev sahipliğinde tarihi nitelikte bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan olarak bölgemizin kronik sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel inisiyatif almak amacıyla bir araya geldik. Toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere Suriye'nin istikrarını yakından ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele aldık."

"GAZZE, FİLİSTİN TOPRAĞIDIR VE ÖYLE KALACAKTIR"

Suriye'de yeni kurulan hükümete yardımcı olma konusunda hemfikir olduklarını ve Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan şu cümleleri kurdu:

"Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olma, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetleri destekleme konusunda hemfikiriz. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı durmak ve Filistin meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk almak zorundayız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımlar başarısızlığa mahkumdur"

"PROVOKASYONLARA KARŞI, İTİDAL VE SAĞDUYU İÇİNDE HAREKET EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Toplantıda DEAŞ'a karşı müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar alındığını ve bu Beşli Güvenlik Zirvesinin çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Fidan, şunları kaydetti: