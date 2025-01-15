Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas temsilcileriyle görüştü

AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ve yaşattığı yıkımda, yeni bir ateşkes süreci daha başlıyor.

19 Ocak Pazartesi başlaması planlanan ateşkesle ilgili Türkiye'nin de çabaları aralıksız devam ediyor.

BAKAN FİDAN, HAMAS TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze’de sağlanan ateşkesin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Görüşmede Türkiye’nin Filistin halkına yönelik kararlı desteğini sürdüreceğini vurgulayan Fidan, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için dayanışma mesajları iletti.

İLGİLİ HABER Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında ateşkese varıldığını açıkladı