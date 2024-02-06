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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Hamas'a sunulan anlaşmayı destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Hamas'a sunulan anlaşmayı destekliyoruz İsrail ve Hamas'a sunulan anlaşmayla ilgili Katar Başbakanı El Sani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye olarak anlaşmayı desteklediklerini belirtti.