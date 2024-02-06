Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Hamas'a sunulan anlaşmayı destekliyoruz

AA & Ensonhaber
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve katliamlar devam ederken, Hamas ile esir takası ve ateşkes için yeni bir anlaşmada ilerleme sağlandı.
Hamas'ın üzerinde durulan anlaşmaya olumlu baktıpını açıklamasının ardından, İsrail tarafının tepkisi merak ediliyor.
Bakan Fidan: "Türkiye olarak anlaşmayı destekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed Hasan El Sani ile telefonda görüştü.
İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşma ele alındı. bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.
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