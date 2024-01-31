Dışişleri Bakanı Fidan: Montrö, bölgenin güvenliğinin teminatı

AA & Ensonhaber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Montrö Sözleşmesi konusunda yeni bir açıklamada bulundu.
Bakan Fidan, önceki açıklamasında, "Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz." demişti.
Tartışmalara değinen Fidan, "Bu konunun tartışılmasını bırakın akıldan geçilmesi bile söz konusu olamaz." diye eklemişti.
"Bölgenin güvenliğinin teminatı"
Son açıklamasında da Fidan, şu ifadeleri kullandı:
Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte.
"Asla kabul edilmemeli"
Sözü Gazze meselesine getiren Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:
Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli.
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