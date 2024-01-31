Dışişleri Bakanı Fidan: Montrö, bölgenin güvenliğinin teminatı Bakan Fidan, bölgenin güvenliği konusunda Montrö Sözleşmesi'nin önemine vurgu yaptı.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Montrö Sözleşmesi konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Fidan, önceki açıklamasında, "Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz." demişti.

Tartışmalara değinen Fidan, "Bu konunun tartışılmasını bırakın akıldan geçilmesi bile söz konusu olamaz." diye eklemişti.

"Bölgenin güvenliğinin teminatı"

Son açıklamasında da Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte.

"Asla kabul edilmemeli"

Sözü Gazze meselesine getiren Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: