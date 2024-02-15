Dışişleri Bakanı Fidan: Son 15 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız Gürcistan'dan mevkidaşı Darçiaşvili'yi ağırlayan Fidan, ikili ticaret hacmine dikkati çekti. Bakan Fidan, "Siyasi ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor" dedi.

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AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile görüştü.

Ankara'da gerçekleştirilen görüşme kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Fidan, mevkidaşıyla ekonomiden enerjiye birçok konuyu ele alma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

"Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız"

İkili ticaret hacmine değinen Fidan, "Son 15 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız." dedi.

Gürcistan ile 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştıklarını söyleyen Fidan, yeni hedefi 5 milyar dolar olarak belirlediklerini bildirdi.

"İlişkilerimiz mükemmel seyrediyor"

Bakan Fidan, konuşmasında şunları söyledi:

Gürcistan, bizim açımızdan özel yeri olan komşu bir ülke. Komşumuz ve stratejik ortağımız. Coğrafi konumuyla, enerji ve ulaştırma projelerinde önemli bir paydaş.



Siyasi ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor. Ülkelerimiz arasında tarihi, insani ve kültürel bağlara dayanan özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda güçlü ilişkiler var.



Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde yardım ve kurtarma ekibi gönderen ilk ülkelerden birisi Gürcistan oldu.

"Yeni hedef 5 milyar dolar"

İkili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin müteakip toplantısının hazırlıklarını ele aldık.



Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin mevcut durumu memnuniyet verici. Son 15 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız.



Daha önce belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen yıl ulaştık. Yeni hedef 5 milyar dolar. Buna ulaşmak için neler yapabileceğimizi görüştük.



Karma Ekonomik Konseyi'nin bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik.

"Beklediğimiz desteği bir kez daha yineledik"

Bu yıl Ahıska Türkleri'nin yaşadığı sürgünün 80. yıl dönümü. Bugün değerli mevkidaşımla birlikte düzenlemek istediğimiz anma etkinliklerini de ele aldık.



Ahıskalı soydaşlarımızın Gürcistan'daki vatanlarına geri dönüşleri konusunda kendilerinden beklediğimiz desteği bir kez daha yineledik.



Kendileri bu konuda yaptıkları yasal mevzuat çalışmalarını ve hükümet olarak yapıcı tutumlarını ifade ettiler.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini görüştüler

Sayın Bakan ile Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki gelişmeleri de değerlendirdik.



Bu bölgelerdeki sorunların, Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde çözümünü savunuyoruz.

"Ülkelerimiz için hayati bir çıkar alanı"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış meselesi sürecini konuştuk. Buradaki pozisyonlarımızı birbirimizle tekrar paylaştık. Yapıcı pozisyonumuzu yineledik.



Karadeniz güvenliği için de görüşlerimizi paylaştık. Ülkelerimiz için hayati bir çıkar alanı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi karşılıklı olarak bir kez daha vurguladık.



Bu savaşın uluslararası hukuk temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

İşbirliği vurgusu

Darçiaşvili de "Ülkelerarası potansiyelin tam kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki çalışmalar devam edecektir." diye konuştu.