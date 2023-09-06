Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'ye çağrı: YPG eliyle Araplara baskıya son verilmeli Bakan Fidan, "YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa, çatışmalar sadece başlangıç" dedi.

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AA & Ensonhaber

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da, Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Konu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündemindeydi. ABD'ye çağrı yapan Fidan, mevcut çatışmaların yalnızca başlangıç olabileceğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

Ardından kameraların karşısına geçen Fidan, Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırmasının, öngördükleri bir husus olduğunu belirtti, bunun aksinin mümkün olmadığının altını çizdi.

ABD'ye çağrı: Araplara baskıya son verin

"Biz buradan özellikle ABD'ye ve diğer ilgili devletlere tekrar sesleniyoruz." diyen Fidan, şunları dile getirdi:

Bölgede özellikle Arapların YPG eliyle baskı altına alınması politikasına son verilmeli.



YPG terörünün bölgede meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi ve bunun bir baskı aracına dönüştürülmesi artık son bulmalı.



Bu son bulma eğer olmazsa, bu gördüğümüz sadece bir başlangıç. Bölgemiz için daha tehlikeli senaryoların olmasını öngörmek de kaçınılmaz.

"PKK terörü bir gün ortadan kalkacak"

YPG/PKK terörünün bir gün ortadan kalkacağını söyleyen Bakan Fidan, şöyle devam etti:

Ama hem Amerika'nın hem YPG'nin hep beraber Kürtlerle Araplar arasına ektikleri fitne tohumlarının tedavisi uzun yıllar alacak.



Arapların, Türklerin, Kürtlerin, herkesin bulundukları yerde yaşaması önemli.



Amerika destekli YPG'nin Arap topraklarını işgal ederek, özellikle onları boyunduruk altına alması neticesinde, uzun zaman önce biz bu türden girişimlerin başlayacağını öngörüyorduk.

"Kimse toprağından sürülmemeli"

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Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye politikasının önemli bir ayağının da Suriye'deki halkların, herkesin bulunduğu yerde yaşaması olduğunun altını çizdi.

Hakan Fidan, kimsenin toprağından sürülmemesini ve başkasının boyunduruğuna girmemesini istediklerini ifade etti.

"Her türlü tedbiri alıyoruz"

Bakan Fidan, konuşmasında şunları aktardı:

Hem sınır güvenliğimizle hem de dost unsurlarımızın güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Çatışmaları yakından takip ediyoruz.

AB ile ilişkiler: Perspektifimiz değişmedi

İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade.

Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı operasyon

Deyrizor'da terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, diğer Arap aşiretlerinin de katılımıyla genişledi.

PKK/YPG'nin yerinden ettiği Arap aşiretlerinin desteğiyle büyüyen mücadelede, terör örgütü, işgal ettiği köylerden kayıplar vererek çekiliyor.

Onlarca köy kurtarıldı

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı.

Geri çekilen PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde ani baskınlarla Arap aşiretlerine zaiyat verdirmeye çalışıyor.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Petrolü kaçakçılar aracılığıyla satıyorlar

Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor.

Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.