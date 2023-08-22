Dışişleri Bakanı Fidan'dan BM'ye Pile yolu tepkisi: KKTC'yi sonuna kadar destekliyoruz Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Fidan, Ankara'nın meseleye dair duruşuna dikkati çekti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini değerlendirirken, Bulgar mevkidaşından destek mesajı geldi.

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AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engelleme girişimi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündemindeydi.

Bakan Fidan, Bulgaristan'dan mevkidaşı Mariya Gabriel ile Bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Sonuna kadar destekliyoruz"

Fidan, "BM’nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

BM'nin aradaki sivil ve askeri varlığının koordine olamadığını gördüklerini anlatan Fidan, özellikle sivil temsilciyle KKTC yetkilileri arasında uzun süredir devam eden görüşmeler olduğunu hatırlattı.

"Hoş karşılamıyoruz"

Dışişleri Bakanı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Onlara bu yolun ne zaman yapılacağı bildirildi. Buna rağmen, hiç alışılmadık bir şekilde, BM'nin ara bölge, KKTC'nin ise kendi toprağı olarak nitelendirdiği tartışmalı bölgeye birden bire teamüllere aykırı şekilde BM araçlarının yığılması açıkçası hoş karşıladığımız bir tavır değil.

AB üyeliği meselesi: Katılaşmış tutumlarını gözden geçirmeliler

Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) mayıs seçimlerinde tekrar seçildikten sonra Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki taahhüdünü güçlü bir şekilde tekrar vurguladı. Türkiye'nin adım atma konusundaki iradesini ortaya koydu. Aynı iradenin AB tarafından da gösterilmesi konusunda da bir çağrıda bulundu.



Dışişleri Bakanlığı olarak bu politikanın uygulanması konusundaki koordinasyon görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için görüşmelere tekrar başladık. AB'den, katılaşmış tutumlarını tekrar gözden geçirmelerini bekliyoruz.



Üyelik sürecini iki noktada ele almalarını önemsiyoruz. Birincisi, rasyonel kriterlere ve şartlara uyma meselesi. Türkiye uzun yıllar çok önemli adımlar attı ama birden bire fasılların açılımı durduruldu siyasi nedenlerden dolayı.

AB'de kimlik politikalarını esas alan yaklaşımlar gördüklerini belirten Hakan Fidan, Türkiye'nin üyelik sürecinin bir siyasi malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi.

"Yeni fırsatlar sunuyor"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin hem AB hem de bölgeye yeni fırsatlar sunduğunun altını çizen Fidan şöyle devam etti:

Bu fırsat penceresinin kapanmadan, Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını aslında ben tavsiye ediyorum.

"Ankara'nın Avrupa yolundaki girişimini destekliyoruz"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini desteklediklerini söyledi.

Gabriel, "Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir." dedi.