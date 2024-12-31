Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni yıl mesajı

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yeni yıla ilişkin bir mesaj paylaştı.

"2025 YILINDA DA DOSTLUK ELİMİZİ UZATTIĞIMIZ HER COĞRAFYADA KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN DİPLOMASİ ANLAYIŞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

Türkiye olarak bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çabaladıklarını ve bu çabaların olumlu sonuçlarını küresel düzeyde gözlemledikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirten Fidan, tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politikanın, bölge için istikrar üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Fidan, şunları kaydetti: