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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Bakan Fidan, görüşme sonrası Colani ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı..

Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede kararlılığını gördüğünü belirten Bakan Fidan, Suriye'nin DEAŞ ve PKK'dan temizleneceğini söyledi:

"SURİYE DEAŞ VE PKK'DAN TEMİZLENECEK"

Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.

"SURİYE'DE DEVLETİN TÜM FONKSİYONLARIYLA AYAĞA KALKMASI GEREKİYOR"

Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

61 yıllık Baas rejiminde şehit olanları rahmetle anıyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam’dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizi yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır.



Suriye'nin özgür ve mureffeh oması sizlerin sayesinde olacak. Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması gerekiyor. Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var.

"İSRAİL'İN HUKUKSUZLUĞU KABUL EDİLEMEZ"

İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez. İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez.

"YAPTIRIMLAR KALKMALI"

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı. Suriye'nin ayağa kalkması için uluslararası toplum hareket etmeli.

"DOST ÜLKE TÜRKİYE SURİYE HALKININ YANINDA DURDU, BUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Colani ise şu ifadeleri kullandı: