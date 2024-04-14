Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e düzenlenen saldırılar sonrası İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, gerilimin tırmandırılmamasını ümit ettiklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, tansiyonu yükseltebilecek adımların durdurulmasını umduğunu belirtti.

"Gerilimin daha fazla artmasını istemiyoruz"

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre; İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını Türkiye'nin istemediğini iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

Abdullahiyan: "Yeni bir saldırı olursa daha güçlü karşılık veririz"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

David Cameron ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede her iki Bakan da bölgede İsrail-İran çatışmasının tırmanmasının daha fazla artmaması gerektiğini vurguladılar.