Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü New York'ta, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

AA Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı. Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi. Tahıl girişimi, Kıbrıs meselesi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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