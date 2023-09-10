Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor

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Hakan Fidan, MİT Başkanlığı'ndaki görevinin ardından kritik bir göreve daha getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.
Göreve gelir gelmez etkin bir diplomasi yürüten Fidan trafiğini sürdürüyor.
Kazakistan'a gidiyor
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın 10-11 Eylül'de Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Fidan'ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu'nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi.
İkili ilişkiler ele alınacak
Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadesine yer verildi.