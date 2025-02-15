Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK/YPG, tüm bölge için büyük bir tehdit

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Suriye’deki PKK/YPG varlığının bölgeye ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, Şam yönetiminden bu örgütlere karşı iş birliği beklediklerini belirtti.

"KENDİLERİNİ DEAŞ BAHANESİYLE SAKLIYORLAR, DEAŞ YOK"

Fidan, terörist grupların Suriye'nin kuzeyinde toplanarak kendilerini DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle sakladığını ancak sahada böyle bir savaşın olmadığını ifade etti.

"MİLYONLARCA SURİYELİ, BU KAYNAKLARDAN MAHRUM BIRAKILAMAZ"

Ayrıca, PKK/YPG’nin Suriye topraklarının üçte birini işgal ettiğini ve petrol ile doğalgaz kaynaklarını kontrol altına alarak ülkenin doğal zenginliklerini sömürdüğüne dikkat çekti. Milyonlarca Suriyelinin bu kaynaklardan mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Fidan, bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için hayati önem taşıdığını dile getirdi.