Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridorunun geleceği ele alındı.

ensonhaber.com

Bakan Hakan Fidan, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devralan Fidan, ilk günden itibaren diplomasi trafiğini kesmeden sürdürüyor.

Dün ABD ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüşen Fidan, bugün de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Tahıl koridoru ele alındı

Görüşmede, Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.