Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

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Suriye'den tarihi ziyaret..

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin kurulan yeni Suriye yönetiminin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

HAKAN FİDAN SURİYELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Kabulün ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçen heyet, Hakan Fidan ile bir araya geldi..

Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı..

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.