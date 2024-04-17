Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tek mağdur Gazze halkı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da yaptığı açıklamasında "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Tek mağdur olan Gazze halkıdır" dedi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerine devam ediyor.

Katar’ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze ve bölgedeki son durumu ele alan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın düzenledi.

"Savaş riski sürüyor"

Bölgede savaş riskinin hala devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, şunları söyledi:

Tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görüyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız.

"Tek mağdur Gazze halkı"

Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Tek mağdur olan Gazze halkıdır. Nihai amacımız adil ve kalıcı barışın sağlanmasıdır.

"Ateşkes için var gücümüzle çalışıyoruz "

Türkiye ile Katar arasında özellikle Filistin meselesindeki var olan krizle ilgili büyük bir koordinasyon ilerliyor. Özellikle kıymetli mevkidaşımla sürekli bir iletişim halindeyiz. Türkiye ve Katar, Hamas ile sağlıklı ilişkisi olan ülkelerden. Biz ateşkes için var gücümüzle çalışıyoruz. Ateşkesle ilgili süreçte Katar önemli bir rol oynuyor.

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