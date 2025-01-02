AA

Suriye'de Esad rejiminin SMO güçleri tarafından yıkılmasıyla yeni dönem başladı..

Ülkede SMO güçlerinin PKK/YPG ile mücadelesi sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terör örgütleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SURİYE'Yİ TERK ETMELİ"

Fidan "Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" dedi.



Fidan, Esed rejiminin zulmü esnasında milyonlarca kişinin yerlerinden edildiğini, bunlar arasında Türklerin de olduğunu ve başka ülkelere gitmek zorunda kaldıklarını kaydederek, Türkiye'nin bu zulüm karşısında kendisine sığınanları kabul etmede tereddüt göstermediğini vurguladı.

"KENDİSİNİ SIKINTIDA VE ENDİŞEDE HİSSEDEN KİM OLURSA OLSUN TÜRKİYE ONUN HAMİSİDİR, KORUYUCUSUDUR"

Türkiye'nin ülkeye sığınanların dertleriyle dertlendiğine ve Suriyelilerin huzur içinde yaşayacağı bir ortamın oluşması konusundaki gayretlerine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: