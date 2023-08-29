Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Erzurum'da davullu zurnalı karşılama Bir dizi program için Erzurum'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a havaalanında davullu zurnalı karşılama töreni düzenlendiği görüldü.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi program için Erzurum'a geldi.

Fidan'ı havaalanında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Fatma Öncü, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Erzurum il Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları, AK Parti teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Coşkulu bir tören düzenlendi

Hakan Fidan'a havaalanında ise coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.

Karşılamada Hakan Fidan'a yönelik yoğun bir ilginin olduğu gözlendi.

Erzurum Bar ekipleri tarafından karşılanan Fidan için bir de gösteri organize edildi.

Erzurum Bar ekiplerinden davullu zurnalı halk oyunu

Düzenlenen gösteriye Erzurum Bar ekiplerinin davullu zurnalı oyunu damga vurdu.

Oyun ekibinin gösterisini izleyen Fidan, karşılamanın ardından Erzurum Valiliği'ne doğru yola çıktı.

Valilikte ziyaretini tamamlayacak Dışişleri Bakanı Fidan'ın daha sonra Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'na geçeceği öğrenildi.