Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak bir basın açıklaması düzenliyor.

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:



Suriye, iş birliği için önemli bir alan olarak değerlendirilmelidir. Bu fırsatın doğru şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Esad rejimi döneminin mirası olan yaptırımlar hala devam ediyor, ancak kaldırılmaları için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. DEAŞ'la mücadele kapsamında operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik. Bölgede terörizme asla yer olmadığına inanıyoruz ve Suriye'nin parçalanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU 20 OCAK'TA AÇILIYOR

Bakan Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini, ayrıca THY uçuşlarının da yakın zamanda başlayacağını söyledi.

ŞEYBANİ: "BİRLİKTE YENİ BİR TARİH YAZDIK"

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamaları ise şöyle:

Sayın Bakan Hakan Fidan'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na da şükranlarımıza iletiyoruz. Yine aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet halkına teşekkür etmek istiyorum. Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı Bu tarihi kardeşlik üzerine kurulu. Suriye halkı diktatörlüğe karşı olduğunu gösterdi. Dünya ve bölgeyle entegre olmak ve stratejik gücünü göstermek için var gücümüzle çalışacağız. Yen bir ülke kurmaya çalışıyoruz. İnsanlara dayalı değil kurumlara dayalı bir ülke olacak. Tüm halkın yararına olmak için çalışacağız. İyi komşuluk ilişkilerine dayalı olarak bunları yapacağız. Eski hükümet bunu yapmadı. Biz istiyoruz ki hem Suriye'nin hem de bölge halkının yararına bir süreç olsun.

"YENİ SURİYE, HERKESİ KUCAKLAMAYA HAZIR"