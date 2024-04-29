Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" dedi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları sürüyor.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bakan Fidan bu kapsamda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için Türkiye'nin var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"Hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz"

Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğini de belirten Bakan Fidan, şunları söyledi: