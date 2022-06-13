Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır Annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır aileleri ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 1015 gündür HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

"Diyarbakır Anneleri onurlu duruşuşun simgeleri"

Ziyaretten sonra açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Onurlu duruşuyla teröre ve teröristlere meydan okuyan ve 'evladımızı geri istiyoruz' çığlığıyla tüm dünyada yankı yaratan aileleri, anneleri, babaları ve kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Burada başlayan mücadele farklı illerimizde de yankı yarattı. Şırnak, İzmir, Hakkari, Van ve Muş gibi farklı şehirlerimizde de aileler mücadeleler başlattı.

PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur



Duymak isteyenlere, PKK terör örgütünün nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, anneler ve babalarımız feryatlarıyla anlatıyor. Bugün bu ziyarette PKK'lıların buradan kaçırdıkları evlatlarımızı sadece Kandil'e değil, Suriye’ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittim. Hani diyorlar ya 'Suriye'dekilerin ismi YPG'. PKK'lılardan farklı değil. Dolayısıyla biz onları terörist olarak görmüyoruz demeye çalışıyor. Şu anda NATO'ya girmek isteyen iki ülke de aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ama biz onlara şunu anlatıyorduk; PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür."

"Biz buradan duyduklarımı anlatacağız"

Dolayısıyla terör örgütlerinin arasında sanki ayrım var da, birisi terör örgütü, diğeri hak arayışı gibi göstermeye çalışıyorlar. Eğer Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin. Biz bunu birçok muhattabımıza anlattık ve anlatmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde anlatacağız. Buradan duyduklarımızı da anlatacağız. Tabi duymak isteyenlere, anlamak isteyenlere." diye konuştu.