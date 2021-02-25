Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe çağrısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki darbe çağrısını kınadıklarını açıkladı.

Ermenistan'da darbe hareketliliği yaşanıyor...

Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etti.

Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

İlerleyen saatlerde Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı da görevden aldığını duyururken, halkı sokağa çağırarak darbeye karşı gelme çağrısında bulundu.

Türkiye'den de konuyla ilişkili ilk açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Macaristan'da bulunan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile kameralar karşısına geçip Ermenistan'daki ordunun darbe çağrısını Türkiye olarak kınadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Darbe girişimine kesinlikle karşıyız, Ermenistan'daki darbe girşimini de kınıyoruz. Askerlerin demokrasi ile, seçimle gelmiş bir hükümete istifa çağrısı yapması bile kabul edilemez. Şiddetle, bu çağrıyı kınıyoruz. Bölge için önemli bir fırsat penceresi var, Azerbaycan ile kalıcı barış anlaşması ne kadar önemliyse, bu tarz darbe girişimleri ülke istikrarlarını bozar."

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