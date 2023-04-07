Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yaşananlarından ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefon görüşmeleri yaptı.

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İslam alemi Ramazan ayını idrak ederken bir tarafı mübarek ayı buruk yaşıyor.

İsrail, Ramazan ayında yaptığı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail ordusu yaptığı duyuruda, Gazze'ye saldırılarının başladığını açıkladı.

İsrail'e ait savaş uçakları saldırı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Yaşanan saldırıya tüm dünyadan tepki gelirken yürüttüğü diplomatik başarıyla birçok krizi önleyen Türk diplomasisi ortak yolu bulabilmek amacıyla harekete geçti.

İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’a hava saldırılarını kınandığını, mübarek Ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistinli mevkidaşıyla da yaşananları değerlendirdi

Daha sonra Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riad Malki ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.