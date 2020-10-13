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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her hal ve şartta kardeş Azerbaycan’ın devlet olarak da millet olarak da yanında olunduğu vurgusunu yaptı.
- İHA
- 13.10.2020 - 14:23
Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'ın her koşulda yanında duruyor ve desteklerini esirgemiyor.
Ankara'da İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeş ülke Azerbaycan'daki Karabağ gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimi ele alan Bakan Çavuşoğlu, Minsk Grubu olarak toplantı yapılmasının önemine vurgu yaptı.
HER KOŞULDA AZERBAYCAN'A DESTEK
Bakan Çavuşoğlu, Minsk eş başkanlarının bugüne kadar neler yaptığını aktardıkları birer rapor hazırlamaları gerektiği üzerinde durarak, "Her hal ve şartta kardeş Azerbaycan’ın devlet olarak da millet olarak da yanındayız." dedi.
Bakan Çavuşoğlı, uluslararası toplumun Ermenistan'a çağrı yapması gerektiğini de aktardı.