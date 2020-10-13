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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her hal ve şartta kardeş Azerbaycan’ın devlet olarak da millet olarak da yanında olunduğu vurgusunu yaptı.