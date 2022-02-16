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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum” açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:52
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakan ve milletvekillerinin ardından önemli bir isim daha koronavirüse yakalandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    “HAFİF GEÇİRİYORUM”

    Bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.” dedi.

    EVDEN ÇALIŞACAK

    Çavuşoğlu, “Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.” diye de ekledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı #1

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı #2


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