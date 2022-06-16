Petrol
118.54
0.03%
Euro
18.2494
1.28%
Dolar
17.3075
0.40%
Altın
1.026
1.06%
Borsa
2485
0.00%
Bitcoin
366.405
-1.96%
BTXN Coin
8.84
-1.55%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya’ya geldi.
    • 16.06.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'daki resmi temaslarının ardından II. Prespa Diyalog Forumu’na katılmak üzere Kuzey Makedonya’ya geldi.

    Kuzey Makedonya’da Türk toplumu mensupları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, çocuklar tarafından bayraklarla karşılanırken, bir öğrenci ise şiir okudu.

    "Soydaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız"

    İHA'nın aktardığına göre Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Prespa Diyalog Forumu’na katılmak, vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla buluşmak üzere Balkanlar’daki ikinci durağımız Kuzey Makedonya’dayız. Kuzey Makedonya’nın kültürel ve ekonomik zenginliğine önemli katkılarda bulunan Türk Toplumu’nun temsilcileriyle, Evlad-ı Fatihanla bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız” dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da VİDEO

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da #1

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da #2

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da #3

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da #4


    İlginizi Çekebilir

    Muğla'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Muğla'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Trabzonspor'dan üst üste 4 KAP geldi
    Transfer dosyası

    Trabzonspor'dan üst üste 4 KAP geldi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir