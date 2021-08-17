Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün'de

Diplomatik ziyaretlerine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi ziyaretlerine devam ediyor.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ürdün’e geldi. Ürdünlü yetkililer Çavuşoğlu'nu havalimanında karşıladı.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almak üzere dost ve kardeş Ürdün'deyiz” dedi.