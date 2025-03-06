Marco Rubio: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme girişimleri sürecek

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat'ta 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptı.

Ardından iki ülkeden üst düzey heyetler, ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmek üzere 18 Şubat'ta, bir araya geldi.

TEMASIN SÜRECEĞİ BELİRTİLDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeler 4,5 saat sürdü.

Taraflar, Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtti.

KÖPRÜ ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'a verdiği mülakatta, Beyaz Saray'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile diplomasiye devam edeceğini ve savaşı sona erdirmek için taraflar arasında köprü rolü üstleneceğini söyledi.

Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme arzusunu yineledi.

"TRUMP OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"

Bakan Rubio, ülkenin başında milyarlarca dolara ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan savaşa bir an önce son vermek isteyen bir başkan olduğu için şanslı olduklarını vurguladı.

Rubio, savaşın bitmesinin Rusya, Ukrayna ve Amerikan halkı ile Avrupalı müttefiklerin yararına olacağını kaydederek, "Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz ama Donald Trump gibi ahlaki netliğe sahip bir başkanımız olduğu için de mutluyum." ifadesini kullandı.