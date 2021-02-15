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    Dışişleri Bakanlığı: ABD Elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi

    Dışişleri Bakanlığı: ABD Elçisi çağırılarak kuvvetli tepkimiz iletildi

    ABD Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi'ye, Gara açıklamasıyla ilgili en kuvvetli tepkinin iletildiği bildirildi.
    • AA
    • 15.02.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:15
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    13 Türk vatandaşının Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından vahşiçe şehit edilmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı.

    Açıklamada üzüntü duyulduğu belirtilirken, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olunduğu söylenmiş ancak 'haberler doğruysa' ifadesi kullanılmıştı.

    ABD BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞIRILDI

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu açıklamasını kınadığını belirten bir duyuru yaptı.

    Bakanlık, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın çağrılarak, kuvvetli şekilde tepki gösterildiğini aktardı.

    'EN KUVVETLİ ŞEKİLDE' TEPKİ VERİLDİ

    ABD Büyükelçisi Satterfield'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilen açıklamada, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik "en kuvvetli şekilde" tepki verildiği ifade edildi.

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