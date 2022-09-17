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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasını kınadı

    ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.
    • 17.09.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:17
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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasını kınadı

    ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ilişkin savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması kararına, Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir kınama geldi.

    Kararın Kıbrıs'taki çözüm çabalarını olumsuz etkileyeceğini ve Doğu Akdeniz'deki barışa zarar vereceğini belirten Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının sözkonusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz.

    "Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak"

    Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.

    ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.

    "Türkiye, gerekli adımları atmaya devam edecektir"

    ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

    Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."

    ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Dışişleri Bakanlığı, ABD nin GKRY ye silah ambargosunu kaldırmasını kınadı #1

    ABD’de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ilişkin savunma ticareti kısıtlamalarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararına Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir kınama geldi.

    Karar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından açıklanmıştı.

    Kararın, Kongre tarafından da onayladığı belirtildi.


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