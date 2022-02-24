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- Dışişleri Bakanlığı: Askeri operasyonu reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Askeri operasyonu reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.
- AA
- 24.02.2022 - 14:06
- Güncelleme : 24.02.2022 - 14:08
Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.
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