Dışişleri Bakanlığı: Askeri operasyonu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...