Dışişleri Bakanlığı: Berde'ye alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı: Berde'ye alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Ateşkese rağmen Azerbaycan’daki yerleşim alanlarını hedef alan Ermenistan, Berde kentine düzenlediği saldırı ile 21 kişinin daha ölümüne sebep oldu.

Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan'ın Berde kentinde yaşayan sivilleri tekrar hedef almasına tepki gösterdi.

"KALLEŞÇE YENİ BİR SALDIRI DÜZENLENDİ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü hunharca saldırısının ardından Ermenistan, Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlemiştir. Bu saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu öğrenilmiştir.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz.

"UTANÇ VESİKASI "



Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz. Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür.

İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır.

Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."