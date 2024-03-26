Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın onayladığı Gazze'deki ateşkes kararını olumlu buldu Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes ile ilgili aldığı kararın olumlu bir adım olduğu ifade edildi.

AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de ramazan ayı boyunca acil ateşkesin sağlanması ve bu sürecin kalıcı bir ateşkese evrilmesi amacıyla yapılan oylamada, ilgili karar tasarısı onaylandı.

ABD çekimser kaldı

Bu karar tasarısı, BMGK'nin 15 üyesinden Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre gibi geçici üyelerin çabalarıyla hazırlandı.

Yapılan oylamada, tasarı 14 "evet" oyu alırken, sadece ABD'nin çekimser oy kullanması dikkat çekti.

Ramazan ateşkesinin kalıcı ateşkese dönüşmesi talep edildi

Kararda, BMGK'nin Filistin meselesine ilişkin şimdiye kadar kabul edilen kararları hatırlatılarak, tüm tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uyma yükümlülüğü bulunduğu belirtildi.

Sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırılar ve her türlü terör eyleminin kınandığı kararda, esir almanın uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum hakkında derin endişe duyulduğunun altı çizilerek, Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen diplomatik çabalar tasdik edildi.

"Ramazan ayında tüm tarafların saygı duyacağı acil ateşkes sağlanması, bunun kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese yol açması ve tüm rehinelerin acil ve koşulsuz serbest bırakılması" talep edilen kararda, rehinelerin insani ve tıbbi yardımlarının karşılanması için erişim sağlanması istendi.

Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım

Kararda, taraflara esir tuttukları kişilere yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatının acilen artırılması gerektiğinin öneminin altı çizilen kararda, aynı zamanda sivillerin korunması ve gerekli insani yardımların sağlanması için tüm engellerin kaldırılması talep edildi.

Kararda, durumun yakından takip edileceği vurgulandı.

"Olumlu bir adım olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BMGK'nın Gazze'de acil bir ateşkes yapılmasını isteyen yeni kararını olumlu bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Keçeli, "Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir." şeklinde konuştu.

Keçeli'nin, BMGK'nin Gazze için acil ateşkes talebi içeren 2728 (2024) numaralı kararıyla ilgili sorulara yazılı olarak verdiği yanıtta şunları dedi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)