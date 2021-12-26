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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen, orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.