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- Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayınladı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayınladı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen, orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
- DHA
- 26.12.2021 - 22:32
Burkina Faso'nun kuzeyindeki Loroum eyaletinin You bölgesinde, Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin (VDP) 41 üyesi, kimliği belirsiz silahlı grup tarafından düşürüldükleri pusuda hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirinler için taziye mesajı yayınladı.
''BU TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ''
Bakanlıktan yayınlanan taziye mesajında "Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.