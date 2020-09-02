Dışişleri Bakanlığı Casusluk iddialarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Avusturya’da Türkiye Adına Casusluk Yapıldığına Dair İddialar Hakkındaki iddialara cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın ortaya attığı casusuluk iddialarına cevap verdi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır.

Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz.

"AVUSTURYA SİYASETİ POPÜLİST SÖYLEM SARMALINDAN KURTULAMAMIŞTIR"

Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya’daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye – Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir.

Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz." dedi.