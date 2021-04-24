Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği arkadaşlarımızı unutmayacağız

31 şehit diplomatın isimlerini paylaşan Bakanlık, "Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ermeni terör örgütleri, geçmişte düzenlediği saldırılarla Türk diplomatları hedef aldı.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerince 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu.

Kanlı saldırılarda 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

"HİÇBİR YALANA VE BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." denildi.

ERMENİ SALDIRILARINDA ŞEHİT DÜŞEN TÜRK DİPLOMATLAR

Paylaşımda, 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan diplomatların isimlerine yer verildi:

"Mehmet Baydar, Bahadır Demir, Daniş Tunalıgil, İsmail Erez, Talip Yener, Oktar Cirit, Taha Carım, Necla Kuneralp, Beşir Balcıoğlu, Ahmet Benler, Yılmaz Çolpan, Galip Özmen, Neslihan Özmen, Şarık Arıyak, Engin Sever, Reşat Moralı, Tecelli Arı, M. Savaş Yergüz,

Cemal Özen, Kemal Arıkan, Orhan Gündüz, Erkut Akbay, Nadide Akbay, Alb. Attila Altıkat, Bora Süelkan, Galip Balkar, Dursun Aksoy, Cahide Mıhçıoğlu, Işık Yönder, Erdoğan Özen, Enver Ergun."

ŞEHİT DİPLOMATLAR UNUTULMUYOR

Ermeni terör örgütlerinin 1970 ve 80'lerde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılar sonucu çok sayıda Türk diplomatı ve yakını şehit olurken, bu kanlı dönem Türk Dışişleri Bakanlığının da acı dolu tarihine geçti.

Esasen Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı devletlerin kışkırtmalarıyla ayrılıkçı hareketi kanlı ve saldırgan bir şekilde başlatan Ermeni örgütler, 1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i Santa Barbara’da şehit etti.

ASALA VE JCAG DİPLOMATLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

20 Ocak 1975'te Dünya Kiliseler Konseyi'nin Beyrut bürosuna yaptığı bombalı saldırıyla adını duyuran Ermeni terör örgütleri, Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) ve 1975'te Beyrut'ta Taşnaklar tarafından kurulan Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG), birçok diplomat ve yakınını şehit etti.

22 Ekim 1975'te Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğini basan terör örgütü üyeleri, Büyükelçi Daniş Tunalıgil'i çalışma masası başında şehit etti. Bu cinayetten iki gün sonra Ermeniler, Paris Büyükelçisi İsmail Erez'i ve şoförü Talip Yener'i makam otomobili içinde kurşun yağmuruna tuttu.



Ermeni teröristlerin Esenboğa Havaalanına yaptıkları saldırı sonucu şehit olan polisler ve sivil vatandaşlar için cenaze töreni düzenlendi. (1982)

ERMENİ TERÖRÜNÜN KURBANLARI

Bu büyük kayıpların ardından Ermeni terör örgütlerinin saldırıları 1970'li yıllarda diplomatları ve yakınlarını hedef almaya devam etti. Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit (1976), Vatikan Büyükelçisi Taha Carım (1977), Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp (1978), Emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu (Madrid.1978), Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler (1979), Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan (1979) Ermeni terörünün kurbanları oldu.

ALÇAK SALDIRILARDAKİ ARTIŞ

1980'li yıllarda ise Ermeni teröristlerin saldırıları hızla artış gösterdi.

Teröristler, bu dönemde Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen (1980), Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak (1980), Sydney Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşesi Engin Sever (1980), Paris Çalışma Ataşesi Reşat Moralı (1981), Paris Din görevlisi Tecelli Arı (1981), Cenevre Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz (1981), Paris Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşesi Cemal Özen (1981), Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan (1982), Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz (1982), Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay(1982),

Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Attila Altıkat (1982), Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan (1982), Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar (1983), Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy (1983), Lizbon Büyükelçiliği Maslahatgüzarının eşi Yurtsev Mıhçıoğlu (1983), Tahran Büyükelçiliği Sekreterinin eşi Işık Yönder (1984), Viyana Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Vekili Erdoğan Özen (1984), Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Uluslararası Memur Direktör Yardımcısı Enver Ergun'u (1984) şehit etti.