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Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın devam eden saldırılarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın devam eden saldırılarını kınıyoruz

Dışişleri, Ermenistan’ın sivillere yönelik devam eden saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı.