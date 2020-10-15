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    Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın devam eden saldırılarını kınıyoruz

    Dışişleri, Ermenistan’ın sivillere yönelik devam eden saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2020 - 16:05
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    Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın devam eden saldırılarını kınıyoruz

    Ateşkes ihlal eden Ermenistan ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Terter bölgesinde mezarlığa giden sivillere top atışı düzenleyen Ermenistan, 3 kişinin daha ölümüne sebep oldu.

    Saldırının ardından ise Dışişleri'nden Ermenistan'a kınama geldi.

    "DEVAM EDEN SALDIRILARI KINIYORUZ"

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan ın devam eden saldırılarını kınıyoruz #1

     

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