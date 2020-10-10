Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal topraklarından çıkması için son fırsatı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çıkması için son bir fırsat verdiğini açıkladı.

Türkiye, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimini yakın takibini sürdürüyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı 'tek millet, iki devlet' mantığı ile hareket eden Türkiye, Azerbaycan'ın yanında durmaya devam ediyor.

TÜRKİYE, KARDEŞİNİN YANINDA

Dün Moskova'da gerçekleşen görüşmenin ardından bugün saat 12.00'da Ermenistan ile ateşkes yapılacağını açıklayan Azerbaycan, attığı adımlarda Türkiye'nin desteğini almaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

ERMENİSTAN'IN SON ŞANSI

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a işgal toprağından çekilmesi için son bir fırsat verdiğinin altını çizen bir açıklamada bulundu.