Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın roket saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısına yönelik açıklama yaptı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ gerilimi sürerken, sivillere saldıran Ermeni ordusu insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenleyen Ermenistan'a Dışişleri'nden tepki geldi.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

"BU EYLEMLERİN SONUÇLARINI İYİ HESAP ETMELİLER"

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir."