Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'la normalleşmeyi sürdürmede mutabık kalındı

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü.

DIŞİŞLERİ'NDEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da bir araya gelmiştir.

"GÖRÜŞMELERİN SÜRMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINMIŞTIR"

Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."