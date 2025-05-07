Dışişleri Bakanlığı: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Haber Merkezi

Hindistan ve Pakistan arasında gerilim....

Dünyanın gözünü çevirdiği gelişmeler, Türkiye'den de yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda da Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kaynakları, saldırıyı kınayarak şunları kaydetti:

"TARAFLARI SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ"

Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekûn bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır.



Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.



Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

"BÖLGEDEKİ TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ"