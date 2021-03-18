Dışişleri Bakanlığı: Gergerlioğlu'nun milletvekilliği Anayasa'ya uygun düşmüştür

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı açıklamaya, “Yargı süreçlerine saygı duyun” diyerek tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı da, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ANAYASA’YA UYGUN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR”

"Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir.

“YORUM YAPMAK HUKUKA MÜDAHALEDİR”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.





“YARGI SÜREÇLERİNE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ”

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz."