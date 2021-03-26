Dışişleri Bakanlığı GKRY'de camiye yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı GKRY'de camiye yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı GKRY'de camiye yapılan saldırıyı kınadı

25 Mart tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yer alan bir Türk camiine, Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı isyanın 200. Yıldönümünde ırkçı saldırı düzenlendi.

Cami duvarlarına Yunan bayrakları çizilerek, "1821" ve "Bütün Türklere Ölüm" yazıları yazıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile düzenlenen saldırı kınandı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz.







Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz."