Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı

AA & Ensonhaber

Katar'ın İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk rolünden çekilmesinin ardından ABD'nin, Doha'daki Hamas ofisinin kapatılması yönünde baskı yaptığı iddia edilmiş ve Siyasî Büro'nun bir sonraki durağının Türkiye olabileceği ileri sürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "iki tarafın artık iyi niyetle müzakere etmediği" sonucuna varmasının ardından İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolünü askıya aldığını duyurmuştu.

ABD merkezli CNN'e konuşan Katarlı bir diplomatik kaynak, Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin “faaliyette olmayacağını, dolayısıyla (Hamas'ın) ülkeden ayrılabileceğini” söylemişti.

Kaynak, görüşmelerin yeniden başlaması durumunda ofisin tekrar açılabileceğini söylemişti.

İNGİLİZLER DE YAZMIŞTI

Britanya merkezli The Financial Times da Washington'ın baskıları sonucu Katar'ın, Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediğini yazmıştı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını söylemişti. Dışişleri Bakanlığı, FT'nin yorum talebine yanıt vermemişti.

Times of Israel'e konuşan Arap bir diplomat ise Hamas'ın yurt dışındaki liderliğinin zamanlarının çoğunu Türkiye'de geçirdiğini dile getirmişti. Jerusalem Post'a konuşan İsrailli kaynaklar, Hamas ile müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk yapma ihtimalinin olmadığını bildirmiş; gazeteye açıklamalarda bulunan İsrailli kaynak, "Türkiye'nin herhangi bir dahlinden haberim yok ve bunun olabileceğini de sanmıyorum." demişti.