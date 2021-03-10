Dışişleri Bakanlığı: IKBY yöneticileri ham hayallerini açığa vuruyor

Dışişleri Bakanlığı, Papa Franciscus için bastırılan özel hatıra pulları ile ilgili açıklama beklediklerini dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinde, büyük bir skandala imza atılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, söz konusu ziyarete özel hatıra pulu bastırmıştı.

Pulda Papa’nın figürüne yer verilirken, başının arkasındaki haritada PKK propagandası yapılmıştı.

Yaşanan olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi.

"HADDİNİ BİLMEZ IKBY YÖNETİCİLERİ..."

Bakanlık, IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir.





"PULLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."