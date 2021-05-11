Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların baş sorumlusudur

Türkiye, Filistin topraklarında yaşananlarla ilgili olarak Tel Aviv'in tutumuna işaret etti. İsrail'in askeri yöntemlere son vermesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırılara Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarının şiddetle telin edildiğini bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilekleri iletildi.

"OLAYLARIN BU RADDEYE ULAŞMASININ BAŞ SORUMLUSUDUR"

Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur." denildi.

İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Orta Doğu’da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağının açık olduğunun altı çizildi.

"ASKERİ YÖNTEMLERE DERHAL SON VERMESİ SAĞLANMALI"

İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesinin ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesinin sağlanmasının gerektiği kaydedildi.

FİLİSTİN İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İsrail saldırılarına karşı uluslararası temaslarına işaret edilen açıklamada, "Bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreteri'nin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.