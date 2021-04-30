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- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 15:31
- Güncelleme : 30.04.2021 - 15:48
İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı münasebeti ile yüzlerce Yahudi Meron Dağı'ndaki kutlamalara gelmiş, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluşmuştu.
Jerusalem Post gazetesinde izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
İzdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için, Dışişleri Bakanlığı tarafından taziye mesajı yayınlandı.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü VİDEO