Euro
9.9645
0.01%
Dolar
8.2837
0.98%
Altın
470.42
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.489
7.72%
EXEN Coin
26.73
-3.71%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı

    Lag BaOmer Bayramı kutlamaları için Meron Dağı'nda toplanan yüzlerce Yahudi, çıkan izdiham nedeni ile yaralanırken 44 kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı

    İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı münasebeti ile yüzlerce Yahudi Meron Dağı'ndaki kutlamalara gelmiş, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluşmuştu.

    Jerusalem Post gazetesinde izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

    İzdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için, Dışişleri Bakanlığı tarafından taziye mesajı yayınlandı.

    BAKANLIK AÇIKLAMASI

    Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

    Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü VİDEO

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı #1

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı #2

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir