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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de çıkan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayınladı

Lag BaOmer Bayramı kutlamaları için Meron Dağı'nda toplanan yüzlerce Yahudi, çıkan izdiham nedeni ile yaralanırken 44 kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.