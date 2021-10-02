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    Dışişleri Bakanlığı: Katar'da seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı tarafından, 'Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz' açıklaması yapıldı.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 17:57
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    Dışişleri Bakanlığı: Katar'da seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz

    Katar da Şura Meclisi seçimleri ilk kez bugün gerçekleşti.

    Ülke tarihinde yapılacak ilk seçime 234 aday katıldı.

    45 sandalyenin 30'unun oy sonuçları ile belirleneceği seçim sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama geldi.

    "KARDEŞ KATAR HALKINA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

    Dışişleri Bakanlığı:"Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi’nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden sözkonusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. " sözlerine yer verildi. 

    Dışişleri Bakanlığı: Katar da seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz #1

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