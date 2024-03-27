Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan PKK, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz ediyor Diplomatik misyonların güvenliğinin Alman makamlarının sorumluluğunda olduğu anımsatıldı. Saldırganların adalet önüne çıkarılması istendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Almanya'da terör örgütü PKK sempatizanları, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasını hedef aldı.

PKK yandaşlarının saldırısı sırasında sert cisimlerle binanın camları kırılmaya çalışıldı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

Türkiye, Alman makamlarından terör örgütüne karşı adım atmasını istedi.

PKK köşeye sıkıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'nın nokta atışı operasyonlar sonucunda köşeye sıkıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Alman makamları sorumlu

Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşların ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etme girişimleri

Bakanlık, "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir." dedi.

'Adalet önüne çıkarın' çağrısı

Vatandaşların sağduyusu sayesinde bu provokasyonların daha büyük olaylara dönüşmediğine işaret edilerek şu ifadeye yer verildi: